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Ужгородский черный аист на Уже (ВИДЕО, ФОТО)

01.08.2017 (08:39)
Черный аист в Ужгороде на реке Уж
Черный аист в Ужгороде на реке Уж
На днях известный закарпатский фотограф Оксана Ващук сделала уникальные фотографии и видео редкой птицы.
«Мой вчерашний лайфер - Черный аист! Увидели его минут за 10 после того, как прошло последнее судно регаты: аист спокойно ловил рыбу и прогуливался неподалеку от загорающих барышень)», - отметила Оксана.
Напомним, уже около двух месяцев ужгородцы имеют возможность видеть на Уже черного аиста. Живет он где-то в районе Боздошского парка. Есть ли у него пара и есть ли птенцы - неизвестно, поскольку на воде он всегда один.
Черные аисты в отличие от белых селятся подальше от людей. Гнезда устраивают на высоких деревьях или на скалистых карнизах. В кладке - 4-5 яиц. Насиживают и кормят птенцов оба родителя. Зимуют в тропиках Африки. Охотятся на крупных насекомых, лягушек, ящериц, змей и мелких млекопитающих.
К сожалению, черных аистов из года в год становится все меньше. Сейчас на территории Украины черные аисты встречаются только в Карпатах и ​​на Полесье.
Поэтому отрадно, что нелюдимая птица для проживания выбрала именно столицу Закарпатья.



В январе в Ужгороде гостили бакланы, правда, после ледохода они исчезли.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

01.08.2017 (11:21) / Чита.а

Возле ореховского озера тоже был