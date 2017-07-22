Москаль провел встречу с новым руководством Хустского райсовета (ФОТО)

01.08.2017 (08:57)

Глава ОГА встретился с новоизбранным руководством Хустского райсовета

В Каменном зале облгосадминистрации Геннадий Москаль встретился с новоизбранным руководством Хустского районного совета и председателем Хустской райгосадминистрации.

Председатель Хустского райсовета Юрий Иванчо (который, кстати, не был и не является членом ни одной политической партии) вместе со своим заместителем Михаилом Калинычем заверили руководителя области, что главная цель их деятельности - это разблокирование работы районного совета и восстановление нормального финансирования работников бюджетной сферы, а не политические противостояния. Первые необходимые для этого решения уже приняты на последней сессии. В то же время Ю.Иванчо попросил Москаля уделить больше внимания Хустскому району в плане финансовой помощи, чтобы не допустить возникновения задолженности по зарплате.

Председатель ОГА подчеркнул, что принципиально не вмешивался в конфликтную ситуацию с руководством райсовета, поскольку это орган местного самоуправления.

- Выбирать руководство и решать, как и с кем работать, - это ваши внутренние дела, - отметил Москаль. - Однако как руководитель исполнительной ветви власти в области я рад, что работа совета разблокирована, и депутатский корпус наконец заработал. Хустский район - наиболее дотационный на Закарпатье, и мы, помня, это стараемся по максимуму привлечь сюда средства из разных источников. Это и ремонты автодорог за счет «дорожного эксперимента», и объекты из Государственного фонда регионального развития (ГФРР), и финансирование из областного бюджета. Кроме того, я попросил народного депутата от Хустщины Валерия Лунченко лоббировать на уровне Верховной Рады не только родной Хуст, но и не менее родной Хустский район, на что он дал согласие.

Относительно конфликтной ситуации, которая долгое время препятствовала работе Хустского районного совета, Москаль отметил:

- Ничего особенного, если у руководителей совета и администрации разное видение тех или иных вопросов. Но когда это приводит к публичным противостояниям, обвинениям и параличу депутатского корпуса - возникает чрезвычайная ситуация. Поэтому я советую руководству райсовета и райгосадминистрации чаще заходить друг к другу в кабинеты, проявлять гибкость, идти на компромисс и находить совместные решения.

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Напомним, 30 июля В Хустском райсовете на Закарпатье был избран новый глава (ВИДЕО)



