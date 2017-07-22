01.08.2017 (09:27)

Отдых на Закарпатье в августе 2017

Главные культурно-художественные события на территории области, которые позволят организовать отдых - фестивали Закарпатья, в августе 2017 года, более интересно и оригинально.

Соответственно, среди рекомендованных мероприятий, в августе 2017 года, информируем о следующих событиях, которые сделают ваш отдых в Закарпатье еще интереснее, а именно:

• Выставки в помещении Ужгородского замка

• Выставки и мастер-классы - Закарпатский музей архитектуры и быта, г. Ужгород

• Экспозиции и экскурсии на территории замка Паланок

• "100 минут за пределами времени" - музыкальная театрализованная программа в замке Паланок. Стоимость - 150 грн. Начало в 20:00. Продолжительность: 2 часа

В стоимость включено: музыкальная программа, фуршет, театрализованная экскурсия с факелами





Отдых в Закарпатье 1-6 августа 2017

• 3 августа, открытие выставки члена Национального союза художников Украины Василия Дуба. начало 16:00, место проведения: Ужгород, Закарпатский музей народной архитектуры и быта

• 4 августа, Первый рейс по Боржавской узкоколейке ретро-паровоза ГР-280. Время открытия: 12:00, место проведения: Виноградов

• 4-6 августа, Музыкально-велосипедный фестиваль Wild Wild Fest - 2017

• 4-6 августа, "Вичурки в Иванувцях". В программе выступления исполнителей: Рокаш, Станция, Анця, Марина и компания, Лама. После концертной программы будет играть DJ Konstantin Ozeroff. Место проведения: стадион Ивановцы

• 5 августа 2017 "Берчени-фест" в Ужгородском замке.

• 5 августа, День поселка Чинадиево. Культурно массовые мероприятия, пгт. Чинадиево

• 5 августа, "Открытая кузница 1703", Ужгород, помещения корчмы "Деца у нотаря", начало 14.00

• 6 августа, открытая экскурсия. м. Ужгород, пл. Театральная, нач 14.00





Отдых в Закарпатье 7-13 августа 2017

• 12 августа, Международный фестиваль "Цимбор-фест 2017", с. Вербяж Воловецкого района, Верецкий перевал

• 12 августа, "Открытая кузница 1703", Ужгород, помещения корчмы "Деца у нотаря", начало 14.00

• 13 августа, открытая экскурсия. г. Ужгород, пл. Театральная, нач 14.00





Отдых в Закарпатье 14-20 августа 2017

• 14 августа, Комедия в двух действиях "Мужики не танцуют стриптиз", место проведения: Драматический театр, начало 19.00

• 19 августа, "Открытая кузница 1703", Ужгород, помещения корчмы "Деца у нотаря", начало 14.00

• 19-27 августа Благотворительный велопробег "Вижу! Могу! Помогу! 2017" 19 августа, пройдет в Ужгороде.

• 20 августа, открытая экскурсия. г. Ужгород, пл. Театральная, нач 14.00





Отдых в Закарпатье 21-27 августа 2017

• 24 августа, День Независимости Украины. Празднование и праздничные мероприятия, по городам на территории Закарпатья.

• 26 августа, фестиваль леквара в селе Геча.

• 26 августа, "Открытая кузница 1703", Ужгород, помещения корчмы "Деца у нотаря", начало 14.00

• 27 августа, открытая экскурсия. г. Ужгород, пл. Театральная, нач 14.00





Отдых в Закарпатье 28-31 августа 2017

• 30 августа, концерт украинского исполнителя Монатик, Ужгород





Внимание: информация в данном анонсе может меняться, следите за обновлениями, ответственность за проведение мероприятий несут организаторы.

Туринформ Закарпатья

-

Сколько обойдется туристу провести уикенд в Ужгороде? (ВИДЕО)



