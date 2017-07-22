Закарпатский мошенник скрывался от наказания в зоне АТО

01.08.2017 (09:38)

Полицейские разыскали мошенника из Закарпатья в зоне АТО

Подсудимого, который пытался избежать наказания за мошенничество, правоохранители задержали в ходе проведения оперативно-профилактических операций «Розыск». Подозреваемый уже передан в Закарпатье.

Совместными усилиями правоохранителей Волновахского отдела полиции Донецкой области и сотрудников Перечинского отделения полиции Закарпатья удалось задержать мужчину, который выманил у закарпатца деньги за сахар. Подозреваемый в итоге бесследно исчез, так и не предоставив товар.

Разыскивали мужчину почти год, поскольку тот, как оказалось скрывался в зоне проведения АТО, в Донецкой области. И вот теперь совместными наработками правоохранителей двух областей удалось разыскать подозреваемого. По данному факту проводится расследование по статье 190 (мошенничество).

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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