Закарпатский мошенник скрывался от наказания в зоне АТО

|Полицейские разыскали мошенника из Закарпатья в зоне АТО
Подсудимого, который пытался избежать наказания за мошенничество, правоохранители задержали в ходе проведения оперативно-профилактических операций «Розыск». Подозреваемый уже передан в Закарпатье.
Совместными усилиями правоохранителей Волновахского отдела полиции Донецкой области и сотрудников Перечинского отделения полиции Закарпатья удалось задержать мужчину, который выманил у закарпатца деньги за сахар. Подозреваемый в итоге бесследно исчез, так и не предоставив товар.
Разыскивали мужчину почти год, поскольку тот, как оказалось скрывался в зоне проведения АТО, в Донецкой области. И вот теперь совместными наработками правоохранителей двух областей удалось разыскать подозреваемого. По данному факту проводится расследование по статье 190 (мошенничество).
В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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