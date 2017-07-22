Украинцам собираются вновь ввести абонплату за газ

01.08.2017 (11:01)

В Украине хотят снова ввести абонплату за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассмотрит вопрос перехода украинцев на абонентскую плату за распределение газа.

Об этом говорится в повестке дня Национальной комиссии, которая должна состояться четвертого августа.

В повестку дня заседания включен один вопрос — "О внесении изменений в некоторые постановления НКРЕКП по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности".

Каждый потребитель должен ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму. Такая сумма зависит от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от объемов потребления. К цене газа уже не будет входить стоимость транспортировки и распределения.

НКРЕКП 28 марта 2017 года решила ввести в действие абонплату за распределение газа. Впрочем, позже комиссия сообщила, что намерена отсрочить введение абонентской платы за пользование газовой инфраструктурой как минимум на 3 месяца.

К слову, украинцам начали постепенно детализировать платежи за услуги газоснабжения. Теперь сам газ и его распределение — разные вещи, за которые и жители Украины будут платить отдельно.

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