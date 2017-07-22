Уроженка Мукачево Лолита ошеломила гостей фестиваля прозрачным комбезом (ФОТО)

|Лолита порвала всех своим видом на фестивале в Баку
Известная российская певица, уроженка Мукачево Лолита Милявская шокировала зрителей фестиваля "Жара", который проходил в столице Азербайджана - Баку.
На сцене во время исполнения новой песни Лолита сбросила с себя накидку и осталась перед зрителями в прозрачном обтягивающем комбинезоне.
Интересно, что в таком наряде она также сфотографировалась с фронтменом известного немецкого рок-группы "Rammstein".
Поведение и внешний вид Лолиты вызвал бурю комментариев и мемов в социальных сетях.
Напомним, что Лолите запрещен въезд на территорию Украины, в апреле Милявскую сняли с поезда и не пустили в Украину (ВИДЕО)