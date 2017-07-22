В Закарпатье задержали группу нелегалов и организатора переправки

01.08.2017 (12:32)

Закарпатские правоохранители помешали переправке через границу нелегалов

При организации незаконной миграции нелегалов за границу правоохранители задержали организатора и группу, которую готовили к переправе. По данному факту начато следствие.

Группу лиц, намеревавшихся пересечь государственную границу, увидели в 300 метрах от украинско-румынской границы. Во время отработок за спецоперацией «Мигрант» работники следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми закарпатской милиции, пограничниками и сотрудниками СБУ не пропустили через границу шесть иностранных граждан без документов.

Полиция установила обстоятельства незаконных действий и личность мужчины, который переправлял нелегалов. Им оказался 23-летний уроженец Мукачево, который сейчас проживает в Хусте. Сами же мигранты по украински не общаются, с ними ведут переговоры пограничники.

Следствие по делу продолжается. Правоохранители прорабатывают круг лиц, которые могут быть причастны к неправомерным действиям. В правонарушении усматриваются признаки статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

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Закарпатские пограничники задержали 16 нелегалов-вьетнамцев (ФОТО)



