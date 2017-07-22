Через КПП "Тиса" пытались незаконно вывезти ребенка за границу

01.08.2017 (14:32)

Пограничники на Закарпатье предупредили незаконный вывоз ребенка за границу

Незаконный вывоз несовершеннолетнего ребенка предотвратили пограничники Чопского отряда. Вчера ночью в пункт пропуска «Тиса» на выезд из Украины прибыла наша соотечественница, которая вместе с пятилетним племянником направлялась в Италию рейсовым автобусом «Львов-Рим».

На контроль, вместе с паспортными документами, женщина предъявила нотариально заверенное заявление отца о согласии на вывоз ребенка за границу. Однако, в ходе дополнительного изучения документов пограничники выяснили, что предоставленное заявление недействительно, поскольку было получено незаконным способом. Правоохранители установили, что на момент выдачи документа отец мальчика находился за пределами Украины.

По данному факту были проинформированы представителей Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).



Несовершеннолетнему гражданину Украины, который пытались незаконно вывезти в Италию, было вынесено решение об отказе в пересечении государственной границы. Женщину вместе с ребенком переданы в правоохранительные органы.

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Подводные камни безвиза: Пересечение границы с ребенком



