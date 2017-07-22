На автобазаре Кинчеш возле Ужгорода назревает бунт (ФОТО)

01.08.2017 (17:49)

Предприниматели на авторынке Кинчеш готовы к радикальным действиям

Об этом сообщает Роланд Цербер, депутат Ужгородского районного совета и председатель ОО «Народная платформа развития и помощи».

"Не мог стоять в стороне от проблем предпринимателей, которым нужна помощь. Ко мне, как к депутату Ужгородского районного совета и председателю ОО «Народная платформа развития и помощи», обратились предприниматели известного на всю Украину автовещевого рынка в с.Кинчеш, в лице председателя их союза предпринимателей, господина Ярослава, и пригласили на их собрание, чтобы выяснить обстоятельства господствующие на рынке", - пишет Роланд Цербер.

Предприниматели утверждают, что им намеренно повышают стоимость аренды квадратных метров, для того, чтобы им было не выгодно торговать и сами отказались от аренды, а затем в планах вообще ликвидировать данное КП «Горизонт», сделав «искусственные» долги коммунального предприятия перед Коритнянским сельским советом. По подсчетам предпринимателей - они платят около 110 тыс. ежемесячно коммунальному предприятию «Горизонт» Корытнянского сельского совета, которое обслуживает данный рынок. Взамен на это никакого благоустройства коммунальной службой не делается, даже (простите) туалетов нет. Из 110 тыс. ежемесячно коммунальное предприятие платит около 40 тыс. для Корытнянского селького совета, а 70 тыс остается на заработные платы, благоустройство и так далее. Как и куда деваются средства, и как может быть не выгодным этот рынок нам пока не известно. Неизвестно также для предпринимателей почему председатель сельского совета назначает таких лиц директорами, которые своей деятельностью приводят КП к убыткам, а потом хотят эти убытки погасить за счет тех же предпринимателей торгующих, - рассказывает Роланд Цербер, - Пообщавшись с предпринимателями, кстати они были и сейчас готовы на радикальные действия, понял, что ситуация довольно сложная. Пришли к консенсусу совместных действий. Лично от себя, от организации «Народной платформы развития и помощи», и под пристальным наблюдением журналистов пообещал помочь им, и отстоять их права и интересы.

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Напомним, год назад UA-Reporter сообщал о рейдерском захвате автобазара «Кинчеш» возле Ужгорода (ВИДЕО)



