Условия при пересечении границы в Закарпатье обеспокоили депутатов

01.08.2017 (18:58)

Закарпатские депутаты обеспокоены невыполнением Указа Президента Украины

Нынешняя ситуация на закарпатских пунктах пропуска дискредитирует введение Европейским Союзом безвизового режима, вредит инвестиционный привлекательности, тормозит развитие туристического потенциала страны и является свидетельством игнорирования проблемы со стороны соответствующих органов государственной власти.

Депутаты Закарпатского областного совета приняли на третьем пленарном заседании седьмой сессии областного совета VІІ созыва обращение к высшим эшелонам власти относительно немедленного выполнения требований Указа Гаранта «О мероприятиях, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины».

В документе сказано, что в связи с введением Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, Президент Украины 26 мая 2017 подписал соответствующий Указ, которым, в частности, обязал правительство безотлагательно вместе с областными, Киевской городской государственными администрациями принять в установленном порядке меры по созданию удобных условий для пересечения государственной границы Украины, оптимизации и усовершенствования процедур контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Через месяц безвизового режима, жители Закарпатья, на территории которого находятся 19 действующих пунктов пропуска международного значения, констатируют, что Указ Президента Украины 26.05.2017 не выполняется, ситуация на границах крайне сложная. Огромный наплыв автомобилей и людей, отсутствие логистики и хаотичность действующей системы пересечения границы приводят к большим очередям в пунктах пропуска, в которых приходится простаивать от 4-х до 10-ти часов. На большинстве пунктов пропуска ощущается нехватка сотрудничества между пограничниками и таможенниками, что делает невозможным обеспечение цивилизованного пересечения государственной границы гражданами.

Учитывая это, депутаты облсовета считают, что такие ситуации на границах Украины дискредитируют введенный Европейским Союзом безвизовый режим, вредят инвестиционной привлекательности Украины, тормозят развитие туристического потенциала страны и являются свидетельством игнорирования проблемы со стороны соответствующих органов государственной власти.

В обращении отмечается: «Закарпатский областной совет в своих обращениях неоднократно обращался к центральным органам исполнительной власти с просьбой принять меры по решению проблем в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории области (решение областного совета от 05.01.2016 № 143, от 25.05.2017 № 826 и другие). Однако, наши обращения остались без надлежащего реагирования, а ситуация все больше обостряется, что приводит к социальному недовольству.

Мы, депутаты Закарпатского областного совета, призываем правительство Украины уже сегодня приступить к выполнению вышеупомянутого Указа Президента решить вопрос надлежащего отношения к нашим гражданам на границе и создать максимально удобные и комфортные условия при перемещении через границу Украины. Для этого считаем целесообразным реконструировать существующую систему пунктов пропуска, активно строить новые, а также инициировать внесение соответствующих изменений в двусторонние межгосударственные соглашения об упрощенном пересечении границы по распространению действия таких соглашений на граждан Украины, независимо от места их регистрации», - говорится в обращении.

Пресс-служба Закарпатского облсовета

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