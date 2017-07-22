Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 2 августа 2017 г.

02.08.2017 (07:54)

В Ужгороде ясно, без осадков

В Закарпатской области малооблачно. Утром в горных долинах местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, в горах местами до 13° тепла, днем ​​31-36°, в горах местами 21-27° тепла.

В Ужгороде также облаков наблюдаться не будет. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 19-21°, днем ​​33-35° тепла.

Восход 06:05

Закат 21:08

Температура за последние 130 лет 02 августа:

макс: 35.0° (1994)

мин: 10.1° (2000)

Народный прогноз погоды: 2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно.









