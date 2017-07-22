Крупнейший в истории круизный лайнер "Гармония морей" (ФОТО)

02.08.2017 (08:28)

Самый большой круизный лайнер в мире "Гармония морей"

Не так давно на с верфи Сен-Назар (Франция) сошёл на воду крупнейший в истории человечества корабль — „Гармония морей“ (Harmony of the Seas), принадлежащий круизной компании Royal Caribbean International. Строительство судна продолжалось два с половиной года. Через пару дней „Гармония морей“ прибыла в Саутхэмптон, Англия, чтобы оттуда отправиться в свой первый рейс в Роттердам.

„Гармония…“, как и другие суда компании (все они имеют в названии приставку „… морей“), будет ходить под багамским флагом и иметь портом приписки Нассау. Базироваться судно будет в Барселоне.

















В разы больше „Титаника“



Размеры „Гармонии…“ поражают: 362 метра в длину (длиннее Эйфелевой башни), 18 палуб, водоизмещение — за 200 тысяч тонн! Будучи длиннее печально знаменитого „Титаника“ на сто метров, оно превосходит его объёмом почти в пять раз.

Город на море



Судно способно вместить до 9 тысяч пассажиров и членов экипажа, настоящий плавучий город! Есть даже вертолётная площадка.

Больше любого судна, когда либо бывавшего на море



Размеры океанского монстра поражают даже при сравнении с предыдущим поколением морских рекордсменов — судами класса Quantum той же компании.

Подготовка к большому плаванию



За пару дней после схода с верфи в Сан-Назэре корабль дошёл до курортного Саутхемптона. После проведения некоторых наладочных работ судно было приведено в штатный режим.

Безопасность



С учётом более, чем столетнего опыта морских круизов, и особенно — печальной судьбы судна „Коста Конкордия“ в 2012 г., лайнер приведён в состояние максимальной готовности к происшествиям. Тщательно подбирается экипаж, регулярно проводятся учения, число мест в спасательных средствах превышают число людей на борту.

Экипаж



Первый экипаж судна будет составлять 2100 человек из 77 различных стран.

Пассажиры



„Гармония морей“ будет вмещать до 6780 пассажиров. Несмотря на респектабельность, судно рассчитано на пассажиров разного достатка, компания-владелец предлагает весьма демократичные цены на круизы, имеется ряд акционных предложений. Более 60% гостей лайнеров попадают на суда Royal Caribbean International не в первый раз.

Развлечения на любой вкус



Как и иные круизные суда, „Гармония морей“ имеет на своём борту все возможные виды развлечений для туристов. На судне будут работать пятизвёздочные рестораны, казино, театр, ледовый каток и прочее. Будет работать даже часовня с католическим священником.

Плавучий парк



Но и этого оказалось мало: на судне разбит настоящий парк размером с футбольное поле! Помимо 52 деревьев и 48 кустов винограда в нём будет находиться более 10 тысяч растений.

Стоимость



Стоимость постройки судна превысила один миллиард долларов, но, как показывает опыт круизного бизнеса, это вложение окупится, и уже через несколько лет круизный лайнер начнёт приносить доход.

В добрый путь!



После пробного четырёхдневного круиза судно перебазируется в Западное Средиземноморье и будет совершать рейсы по курортам Испании, Италии и Франции по различным маршрутам. Пожелаем „Гармонии морей“ попутного ветра!

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