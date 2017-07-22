Из-за аномальной жары на Закарпатье Москаль сокращает рабочий день на час

02.08.2017 (08:41)

В Закарпатье из-за жары рабочий день сокращен на час

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час с 2 до 10 августа. Именно в этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру воздуха.

- На большей части Закарпатья ожидается до 36 градусов тепла, а в южных районах - Береговщине и Виноградовском - до 38 градусов жары, - сообщает Геннадий Москаль. - Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время на час.

Недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется (с 28.08 по 5.09).

Согласно распоряжению Москаля, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технологические перерывы, ограничить выполнение работ повышенной опасности и тому подобное.

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