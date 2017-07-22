ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Гройсман обратился к зрадофилам

02.08.2017 (09:54)
Гройсман уверен, что экономика Украины оживает
Гройсман уверен, что экономика Украины оживает

"С первых дней работы нашего правительства мы взяли курс на экономический рост. Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016 по июнь 2017) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - сообщает Владимир Гройсман.

"Приводя эти цифры, хочу сказать несколько слов о "зрадофильстве", в том числе опережающие некоторые комментарии, которые не раз звучали на этой странице. Мы имеем сегодня в стране непростую ситуацию и сложные вызовы - и по этому поводу у меня нет никаких иллюзий. Именно поэтому я говорю, что нам нужен капитальный ремонт страны. Нужно еще очень и очень много сделать. Но я твердо убежден, что мы победим, только веря в свои силы и в успех Украины. Поэтому каждый позитив, каждое подтверждением того, что изменения уже происходят, что бы при этом не говорили "зрадофилы", будет вдохновлять меня лично сделать еще больше. И я уверен, что таких положительных новостей у нас будет больше и больше", - подытожил премьер-министр Украины.
-
У каждого работающего украинца власть украла 225 076 гривен


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

02.08.2017 (11:34) / 1865

Головокружение от успехов. А жизь то налаживается, сказали бандюки.

02.08.2017 (11:11) / 1

Я балдею с ентого жида! В Стране разруха, война, бандитизм и мздоимство на каждом шагу, народ валит кто пошустрее да помоложе на восток да на запад! А Гройсман все "растит" среднюю зарплату...Если он жрет мясо а я пустую рисовую кашу на воде то "в-среднем" по еврейски мы едим плов! И все ништяк, и нэмае зрады! Я как его увижу на экране сразу сомневаюсь а был ли холокост? А хохлокост явно жиды проводят!

02.08.2017 (11:32) / 2

.....А хохлокост явно жиды проводят!.... ********Ибо у них бюджет и СМИ!