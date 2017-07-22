Гройсман обратился к зрадофилам

02.08.2017 (09:54)

Гройсман уверен, что экономика Украины оживает

"С первых дней работы нашего правительства мы взяли курс на экономический рост. Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016 по июнь 2017) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - сообщает Владимир Гройсман.

"Приводя эти цифры, хочу сказать несколько слов о "зрадофильстве", в том числе опережающие некоторые комментарии, которые не раз звучали на этой странице. Мы имеем сегодня в стране непростую ситуацию и сложные вызовы - и по этому поводу у меня нет никаких иллюзий. Именно поэтому я говорю, что нам нужен капитальный ремонт страны. Нужно еще очень и очень много сделать. Но я твердо убежден, что мы победим, только веря в свои силы и в успех Украины. Поэтому каждый позитив, каждое подтверждением того, что изменения уже происходят, что бы при этом не говорили "зрадофилы", будет вдохновлять меня лично сделать еще больше. И я уверен, что таких положительных новостей у нас будет больше и больше", - подытожил премьер-министр Украины.

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