Гройсман обратился к зрадофилам

|Гройсман уверен, что экономика Украины оживает
"С первых дней работы нашего правительства мы взяли курс на экономический рост. Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016 по июнь 2017) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - сообщает Владимир Гройсман.
"Приводя эти цифры, хочу сказать несколько слов о "зрадофильстве", в том числе опережающие некоторые комментарии, которые не раз звучали на этой странице. Мы имеем сегодня в стране непростую ситуацию и сложные вызовы - и по этому поводу у меня нет никаких иллюзий. Именно поэтому я говорю, что нам нужен капитальный ремонт страны. Нужно еще очень и очень много сделать. Но я твердо убежден, что мы победим, только веря в свои силы и в успех Украины. Поэтому каждый позитив, каждое подтверждением того, что изменения уже происходят, что бы при этом не говорили "зрадофилы", будет вдохновлять меня лично сделать еще больше. И я уверен, что таких положительных новостей у нас будет больше и больше", - подытожил премьер-министр Украины.
-
У каждого работающего украинца власть украла 225 076 гривен
Рейтинг: -8
Комментарии
Рейтинг: 3
Головокружение от успехов. А жизь то налаживается, сказали бандюки.
Рейтинг: 7
Я балдею с ентого жида! В Стране разруха, война, бандитизм и мздоимство на каждом шагу, народ валит кто пошустрее да помоложе на восток да на запад! А Гройсман все "растит" среднюю зарплату...Если он жрет мясо а я пустую рисовую кашу на воде то "в-среднем" по еврейски мы едим плов! И все ништяк, и нэмае зрады! Я как его увижу на экране сразу сомневаюсь а был ли холокост? А хохлокост явно жиды проводят!
Рейтинг: 3
.....А хохлокост явно жиды проводят!.... ********Ибо у них бюджет и СМИ!