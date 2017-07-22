Как Петр Грицик свой Нос потерял

02.08.2017 (11:20)

Петр Грицик попался с фальшивым дипломом

В России как-то отдельно взятый Нос возомнил себя самостоятельной сущностью. Он то задирал сам себя вверх, то опускал вниз, то крутил собой из стороны в сторону, если чего-то не нравилось.

Хотя повода к тай эгоистичности и самозванной гордыни не было.

Но дурной пример заразителен. Даже в Закарпатье, несмотря на значительную отдалённость от Петербурга, появился свой Нос. Особо мудрым из местного населения показалось, что он прямо таки прибежал из Питера для утверждения и селекции себя любимого на новом месте. К тому же имел он ещё и отменный престижный диплом из городов всех русских — Киева.

И вдруг последний оказался «липой».

Припёртый к стенке закарпатский Нос только и скзал: «Да ну?» А затем опустил закарпатский Нос свой нос, как в сырую погоду, когда в нём скоплялась влага и клонила к земле «клюв» своей тяжестью.

Действительно, какая мерзость эта и заливная рыба, и европейский выбор Украины. Начали, гляди-ка, цепляться даже к такой мелочишке, как диплом о высшем образовании. Мало им того, что он великий Нос!

Но европейский выбор всё-таки пришёл. Непоправимое случилось.

А так же хорошо было. Душа Носа страшно радовалась, что в Украине с самого начала всё пошло через задницу, то есть ему на руку. Та элита, что была сформирована империей, властно была отодвинута в сторону мозолистой волосатой лапой Носов — жадных люмпен-пролетариев по духу своему.

Умные притихли, зажали хвосты между ног.

Ждали смиренно от новых «верхов» действенных выводов относительно беспредела новых «элитчиков», а затем принятия жёстких мер против дьявольского нахального отродья.

Но люмпен-пролетарий, как нахальный быстрый комнатный таракан, заполнил все подходящие ниши государственного дома для того, чтобы вернуть себе недостижимое при довольно умном таки Союзе — общественное признание, деньги ни за что и в большом количестве, медали, премии, должности, престижных самок наконец с числа потомства растерянной экс-элиты, что в новых условиях оказалась не дееспособной и подняла руки перед таракашками.

Все украинские сми 12.07.2016 года грохнули по тараканам национального калибра материал на современном уровне апробации государством на себя европейской шинели. Последняя же сковывает — не терпит фальши, фальшивок, требует исполнения законов, не любит коррупционеров, вообще на дух их не выносит.

Суть резонансных статей - «У заместителя председателя Закарпатского облсовета фальшивый диплом КНУ им. Шевченко (Документы)».

К сожалению, на такой ужас, с точки зрения законопослушной европейской логики, толстокожий обыватель Украины, во многом потерянной рвачами для современников и потомков, уже и не реагирует.

А нужно!

Ибо в распоряжении уважаемого сайта оказались копии диплома Петра Грицика, то есть первого зама в краевом облсовете, а также ответ ректора вуза, «причастного» к фальшивке, что этот диплом, мол, есть тем, чем есть — ФАЛЬШИВКОЙ, ибо упомянутая личность никогда не училась в КНУ имени Тараса Шевченко. Хотел Грицик оставить учебное заведение с носом, а остался с ним сам. И получил Нос понос.

П.Грицик был год назад избран первым заместителем председателя Закарпатского облсовета. Перед тем председательствовал в Перечинской РГА, и одновременно, как оказалось, «заканчивал» Киевский университет по специальности «Экономика предприятия».

Вот так и ЗАКАНЧИВАЛ… Чтобы Европа усилиями таких, как он, тараканистый, окончательно ПОКОНЧИЛА с европейским выбором Украины. То есть, дабы уже навеки не поверила намерениям нашего государства на перемены, на честное согласие относительно доминирования в каждом мгновении текущей жизни действительно европейских ценностей, формировавшихся веками.

Спускание на тормозах ситуации с Петром Грициком станет нахальной демонстрацией коррупционного примитивизма Украины, неготовности её на серьёзном основополагающем уровне присоединиться к европейским ценностям. По большому счёту, это станет фактическим требованием изолировать, пока не поздно, нашу страну от Европы. Наши люди тоже посмотрят, если такое деяние человека с фальшивым дипломом для поднятия лживого Носа оставит равнодушным председателя облсовета Михаила Ривиса, не затронет его патриотической украинской служебной чести — то и он, значит, поддерживает обладателей фальшивых пропусков в счастливое, но несправедливое будущее постоянной лжи. Ведь намного легче под улюлюканье толп сбрасывать устаревших идолов с пьедесталов, а вот реально бороться с живой тараканьей коррупцией тяжело. Ибо приходится разрушать живые паразитические схемы, что по сути и есть истинной, а не фанфарной декоммунизацией.

…Нос из повести Николая Гоголя, радостно одобренной Александром Пушкиным, наконец-то понял свою несостоятельность на поприще самостоятельного существования в мире. Он решил вернуться к своему законному владельцу. Классик пишет: «После этого как-то странно и совершенно неизъяснимым образом случилось, что у майора Ковалёва опять показался на своём месте нос. Это случилось уже в начале мая, не помню 5 или 6 числа. Майор Ковалёв, проснувшись поутру, взял зеркало и увидел, что нос сидел уже где следует, между двумя щеками. В изумлении он выронил зеркало на пол и всё щупал пальцами, действительно ли это был нос. Но уверившись, что это был точно не кто другой, как он самый, он соскочил с кровати в одной рубашке и начал плясать по всей комнате какой-то танец, составленный из мазурки, кадриля и тропака. Потом приказал дать себе одеться, умылся, выбрил бороду, которая уже отросла было, так что могла вместо щётки чистить платье, — и через несколько минут видели уже коллежского асессора на Невском проспекте…»

Нос в закарпатском варианте, скорее всего, поводов для триумфа иметь не будет. Никакое государство тоже не особенно захочет приживить такого Носа к своему телу.

Да и Нос ли он?

Может, Хвост. За который мог бы ухватиться победитель Олимпиады в Мюнхене 1972 года в метании молота украинец Анатолий Бондарчук, раскрутить прилегающее к нему существо и забросить в тартарары. Ему на пользу. И другим, братьям и сёстрам тараканьего пошиба, в поучение.

Петр Порошковский.

P.S. До какого еще уровня должна дойти коррупция и безответственность правоохранительных органов в Закарпатье?

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