Программа фестиваля Wild Wild FEST на Закарпатье

|4 августа в Лумшорах стартует фестиваль Wild Wild FEST
Осталось два дня до незабываемых выходных! Поэтому собираем вещи, покупаем билеты и отправляемся в живописную местность у подножия Полонины Руно.
На странице Wild Wild FEST в Фейсбук появилась программа фестиваля, который продлится 3 дня в Лумшорах на Закарпатье.
Смотрите также: Фестивали Закарпатья в августе 2017
Билеты в Ужгороде:
Duffort - espresso bar (ул. Л. Толстого)
Кофейня Goriziana Caffe (ул. Корзо)
ЙОЙ. Магазин одежды и аксессуаров (ул. Волошина)
BAR 13 (ул. Корзо)
Кофейня Grotto Coffee-club (ул. Петефи)
Рейтинг: -1