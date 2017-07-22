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Программа фестиваля Wild Wild FEST на Закарпатье

02.08.2017 (11:39)
4 августа в Лумшорах стартует фестиваль Wild Wild FEST
4 августа в Лумшорах стартует фестиваль Wild Wild FEST

Осталось два дня до незабываемых выходных! Поэтому собираем вещи, покупаем билеты и отправляемся в живописную местность у подножия Полонины Руно.

На странице Wild Wild FEST в Фейсбук появилась программа фестиваля, который продлится 3 дня в Лумшорах на Закарпатье.


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Билеты в Ужгороде:
Duffort - espresso bar (ул. Л. Толстого)
Кофейня Goriziana Caffe (ул. Корзо)
ЙОЙ. Магазин одежды и аксессуаров (ул. Волошина)
BAR 13 (ул. Корзо)
Кофейня Grotto Coffee-club (ул. Петефи)


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