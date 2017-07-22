В Мукачево сгорела "девятка" (ФОТО)

02.08.2017 (12:20)

В Мукачево пожарные тушили горящий автомобиль

Вчера, 1 августа в 14:38 на пункт связи 17-й государственной пожарно-спасательной части по охране г. Мукачево сообщили, что во дворе частного домохозяйства на улице Гастелло горит автомобиль "ВАЗ-21099".

На место происшествия выехали два отделения службы ГСЧС. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства. Последний на данный момент, уже был полностью охвачен пламенем.



Уже в 14:50 пожар был локализован, а через 7 минут ликвидировали полностью. Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.



Всего на пожаре работало 9 человек личного состава и два спецавтомобиля.

Пострадавших на события не было. Обстоятельства дела и окончательная причина пожара выясняется.

-

В Закарпатье на ходу загорелся автобус с пассажирами (ВИДЕО)



