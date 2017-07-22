Цены за коммуналку заставляют украинцев голодать

02.08.2017 (13:07)

Украинцы экономят на еде из-за высоких цен за коммуналку

Жители Украины стали меньше тратить на продукты питания, однако это не из-за улучшения уровня жизни, а из-за высоких коммунальных тарифов.

Об этом на своей странице в Facebook отметил эксперт, председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Три года подряд расходы людей на еду росли, и в 2015 году составляли, согласно госстатистики, 53%. Обнародованные данные 2016 могли бы радовать, когда расходы на продукты снизились до 49,8%. Если украинцы стали меньше тратить на продукты - это свидетельство повышения уровня жизни. Но это произошло за счет увеличения расходов на аналогичную сумму, на коммунальные услуги. Все остальные статьи расходов домохозяйств остались без изменений. Поэтому у каждого есть выбор: купить продукты или оплатить газ, чтобы потом их приготовить", - отметил он.

Напомним, КМУ отменил госрегулирование цен на социальные продукты. Такой шаг власти уже привел к подорожанию продуктов питания.

Так, повышение цен ощутили на себе 97% украинцев.http://ua-reporter.com/novosti/219201

По прогнозам нардепа С.Тригубенко, решение Правительства об отмене государственного регулирования цен на продукты питания приведет к повышению цен, падение покупательной способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе.

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