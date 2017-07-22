Мукачевца лишили прав на 62 года

02.08.2017 (16:31)

Мукачевца оштрафовали на 300 тысяч гривен

16 раз за год на одни и те же грабли, или как полицейские в очередной раз ловят одного и того же правонарушителя.

В конце июля, мукачевские патрульные снова остановили водителя навеселе, на которого с августа 2016 уже составили 35 административных материалов, 16 из которых согласно статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). За 12-ю суд уже принял решение и наложил на мужчину взысканий в виде штрафа на общую сумму около 300 тысяч гривен. Также, исходя из принятых решений, в итоге, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 62 года!

Этот гражданин имеет и несколько уголовных правонарушений: за хранение наркотиков, преступления против окружающей среды и кражу. Ни на одно заседание суда мужчина не появлялся но не ходатайствовал об отложении рассмотрения дела. На данный момент, гражданин нигде не работает и штрафы не платит. Суд не может изъять автомобиль, ведь он не принадлежит человеку. Также ни на одно из постановлений суда не подано апелляции.

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