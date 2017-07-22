Нацполиция приглашает в Ужгород на праздник

|В Ужгороде 5 августа состоятся торжества по случаю Дня Национальной полиции
В субботу, 5 августа, на пл.Народной в Ужгороде состоятся торжества по случаю Дня Национальной полиции Украины. Начало праздника в 10:00.
С 9:30 гостей будет приветствовать духовой оркестр ГУНП в Закарпатской области. Официальные торжества начнутся в 10:00 построением личного состава. Гостей праздника ждет выставка оружия, нового автотранспорта полиции и тому подобное.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области приглашает на праздник представителей СМИ, общественность, земляков, гостей Закарпатья и всех желающих.
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Фестивали Закарпатья в августе 2017
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