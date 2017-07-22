Необычные дорожные знаки Ужгорода (ФОТО)

02.08.2017 (17:31)

Странные дорожные знаки в Ужгороде

Дорожные знаки есть во всем мире. Они помогают человеку ориентироваться на местности, найти подходящее место, или наоборот - уберечься от опасности.

Однако ужгородцы - народ креативный. Здесь свои обычаи, свои трудности и свои, бесспорно, знаки. Радует, что наши земляки не отчаиваются, когда видят проблемы в городе, а наоборот - смеются над проблемами, поскольку убеждены, что смех продлевает жизнь.

Осторожно, ямы. Переносите машину на руках

Чего-чего, а мудрости нашему брату не занимать. И ужгородцы это подтверждают не словами, а действиями.

Например, жители улицы Лермонтова. Именно эта дорожная артерия и прилегающие к ней, несмотря на то, что местность находится всего в нескольких сотнях метров от центральной части, похожа на сито.

Дорожное полотно не просто в критическом состоянии, а его нет совсем. Создается впечатление, будто это не одна из улиц областного центра, а окольный путь безлюдного горного села.

Асфальт давно здесь рассыпался и путь застилает сплошная глина. Но если бы поверхность дороги была ровной, передвигаться бы ею на транспортном средстве еще можно было. Но беда в том, что в период дождей улице нельзя ни пройти, ни проехать. Пешеходам нужно заранее думать об обуви, а владельцы автомобилей боятся остаться без колес.

Поэтому изобретательные ужгородцы разработали и установили специальный дорожный знак, на котором изображена машина с ногами. Таким образом они стремились привлечь внимание чиновников к проблеме бездорожья.

Однако несмотря на то, что знак провисел уже несколько лет - реакции с их стороны не последовало.

Мини-переход

Интересно, что в городе над Ужем даже официальные дорожные знаки порой устанавливаются по принципу «чтобы не как у всех».

В частности, на улице Русской появился необычный пешеходный переход, у которого установлен знак, высотой в человеческий рост.

То ли он для тех, кто не может похвастаться высоким ростом, то ли для детей - неизвестно.

А, может, нововведение адресовано животным? Ведь по Ужгородк часто гуляют собаки, даже без хозяев и они, как известно, высоко головы не поднимают, а не зазнаются, как некоторые люди. Поэтому, вероятно, их решили дисциплинировать и заставить правильно переходить дорогу, чтобы они не создавали аварийных ситуаций и не перебегали улицу где попало.

По крайней мере, несмотря на опору, к которой прикреплена табличка, складывается именно такое впечатление.

Или соответствующие службы так решили подшутить над ужгородцами, или в казне не хватило денег, чтобы приобрести на полметра длиннее трубу? В любом случае, выглядит указатель очень смешно.

Более того, у человечка, который изображен на знаке, не видно голову. Неужели пешеход без головы еще одна новация дорожников?

Берегите яйца!

Впрочем величайший шедевр можно увидеть на улице Минайской. Он действительно может удивить, изрядно развеселить и даже напугать.

Оформленный он просто, но забавно.

На белом прямоугольнике изображен черный человечек, который справляет нужду. Силуэт обведено красным квадратом и перечеркнуто, что означает запрет определенных действий. Внизу же под основной «картинкой» нарисованы яйца и ножницы.

Дело в том, что жители многоэтажки недавно облагородили придомовую территорию, смонтировали ограждение, высадили цветы.

Рядом же находятся торговые заведения, в которых продают спиртное и их клиенты устраивают себе рядом общественный туалет.

Поэтому знак на трансформаторной ужгородцы установили для того, чтобы не дать другим уничтожить растения и захламить участок возле дома.

Нарушителей обещают наказывать не штрафами, а физическими методами. Хотя предупреждение звучит шутливо, прислушиваться к нему стоит, хотя бы ради уважения к тем, кто что-то делал для того, чтобы родной город стал лучше.

Конечно, общественных туалетов в Ужгороде очень не хватает, но это не значит, что в них нужно превращать все вокруг.

Следует отметить, что оригинальные дорожные знаки Ужгорода уже становятся легендарными. Хоть и не очень хочется перед гостями и выносить, как говорится «сор из избы», но к ним теоретически даже можно организовывать туристические маршруты. Они, как мини-скульптуры, превращаются в изюминки столицы Закарпатья. Ведь подобных нет больше ни в одном городе не только Украины, но даже мира.

Кстати, несколько лет назад во всей Европе проходил конкурс на самый необычный дорожный знак. Жаль, что ужгородских в то время еще не было, ведь все они могли бы стать победителями и получить международный грант на решение проблем.

Иван Духнович

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На дорогах Ужгорода появилась чёрная разметка (ФОТО)



