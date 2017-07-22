Мукачево как всегда в аутсайдерах по выполнению бюджета (ТАБЛИЦА)

02.08.2017 (17:53)

За 7 месяцев бюджет Закарпатья выполнен на 107,1%

За январь-июль этого года местные бюджеты Закарпатской области выполнили плановые показатели доходов общего фонда в среднем на 107,1 процента.

Лидеры перевыполнение - Тячевский район: 132,8% (дополнительные 20,2 миллиона гривен поступлений в районный бюджет), город Ужгород: 105,4% (дополнительные 19,2 миллиона гривен в городской бюджет) и Виноградовский район: 112,2% ( дополнительные 13,8 миллиона гривен в районный бюджет). Областной бюджет за первые семь месяцев выполнен на 103,6% (дополнительные 10 миллионов гривен поступлений). Плановые показатели не только выполнили, но и перевыполнили все территориально-административные единицы Закарпатья за исключением Мукачево, которое недовыполнили бюджет на 0,9% и не получило 2,5 миллиона гривен запланированных поступлений.

Мукачево - единственный город в Закарпатье, которий регулярно не выполняет свой бюджет и является постоянным аутсайдером.

Сводная таблица выполнения доходов общего фонда местных бюджетов Закарпатья за семь месяцев подается ниже.

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Напомним, По состоянию на 1 июля выполнение местных бюджетов за 6 месяцев составляло 110,8%



