Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 3 августа 2017 г.

03.08.2017 (07:54)

В Ужгороде будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20° тепла, днем ​​30-35°, в горах местами 22-27° тепла.

В Ужгород также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем ​​33-35° тепла.

Восход 06:06

Закат 21:07

Температура за последние 130 лет 03 августа:

макс: 34.8° (1994)

мин: 8.6° (1946)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.









