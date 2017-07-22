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Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 3 августа 2017 г.

03.08.2017 (07:54)
В Ужгороде будет пасмурно, без осадков
В Ужгороде будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20° тепла, днем ​​30-35°, в горах местами 22-27° тепла.

В Ужгород также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем ​​33-35° тепла.

Восход 06:06
Закат 21:07

Температура за последние 130 лет 03 августа:
макс: 34.8° (1994)
мин: 8.6° (1946)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.


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