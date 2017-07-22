Ужгород украшают "железными гробами" (ФОТО)

|"Железные гробы" - украшение Ужгорода
Ужгородцы возмущаются установкой в центре города железных будок в местах, где действительно хорошая локация для проведения различных интересных мероприятий для жителей нашего города и его гостей!
"Неужели недостаточно таких "будок" в городе, нужна еще одна?! И где? Не где-то на выезде из города, а в центральной части. Рядом находится школа, Центр предоставления административных услуг, несколько заведений питание.
А чуть больше месяца назад мы в рамках "Мастерская Города Ужгород" говорили о том, что эта территория станет прекрасным общественным пространством. Конечно, это должно быть не за один день (установить такой "железный гроб" значительно быстрее!), однако предпринимательство важнее комфорта жителей города!", - пишет в фейсбук Марина Сташина-Неймет.
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