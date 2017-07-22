Двухстороннее движение на Занковецкой в Ужгороде запустили, а запрещающие поворот знаки оставили (ФОТО)

03.08.2017 (12:44)

На Занковецкой в Ужгороде запустили двухстороннее движение

На улице Заньковецкой в ​​Ужгороде - на отрезке от Сечени к Грушевского - сегодня в качестве эксперимента запустили двустороннее движение для легкового транспорта, правда старые запрещающие поворот знаки с Грушевского так и не сняли.

Городской голова Богдан Андриив уехал туда с самого утра, пообщался с патрульными, попросил их несколько дней обратить особое внимание на эту улицу, чтобы не допустить аварийных или конфликтных ситуаций.

Сотрудники патрульной полиции общаются с водителями, объясняют, что введено двустороннее движение, что нужно ездить не как привыкли, а следить за дорожными знаками (смешно). Никаких штрафных санкций не накладывают, несколько дней проводить разъяснительную работу, в том числе и с теми водителями, которые припарковали свои машины на улице и мешают движению других автомобилей.

Накануне коммунальные службы установили соответствующие дорожные знаки с целью запрета остановок легкового автомобильного транспорта и несанкционированных стоянок.

Напомним, решение об экспериментальном введении двустороннего движения на улице Заньковецкой, где недавно провели ремонт дорожного покрытия, приняли на недавнем заседании исполкома городского совета. Цель - облегчить передвижение автомобилистов улицам города и разгрузить параллельные улицы.

Вопрос предварительно рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения и координации работы автотранспорта. На других участках улицы Заньковецкой уже осуществляется двустороннее движение автомобильного транспорта.

За месяц эксперимента будет изучено, насколько эффективно такое направление транспорта.

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Необычные дорожные знаки Ужгорода (ФОТО)



