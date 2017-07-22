В Закарпатье провели рейд по местам массового отдыха людей на воде (ФОТО)

03.08.2017 (13:42)

ГСЧС с ГУНП и журналисты провели тур по местам массового отдыха людей на воде

Вчера, 02 августа представители управления ГСЧС области совместно с ГУНП и журналистами провели своеобразный тур по местам массового отдыха людей на воде в Мукачевском и Береговском районах.

Первым объектом их внимания стали «Клиновецкие озера», что в с. Клиновец Мукачевского района. Именно здесь 14 июля произошел трагический случай. Во время купания в водоеме утонул 17-летний юноша.

Уже, находясь непосредственно на месте, представители ГСЧС, нацполиции и масс-журналисты заметили, что по периметру всего озера размещены предупреждающие таблички «Купаться запрещено», а также спасательные круги.

Сам владелец фермерского хозяйства «Фазан» Петр Варга рассказал, что его объект занимается сельскохозяйственной деятельностью и рыборазведением. Искусственный водоем имеет неровное дно и углубления, а также в таком виде как он есть, не может быть объектом отдыха людей на воде.

Однако отдыхающие и жители окрестных деревень пренебрегают всеми запретами и продолжают плавать в озере.

Для безопасного отдыха людей, владелец уже организовал дежуство на выходных общественного спасателя. Последний прошел соответствующую подготовку и обладает навыками спасения людей на воде.

Следующим в списке объектов, который может служить примером для всех остальных, был центр отдыха «Бумеранг», который находится в с. Дыйда Береговоского района. Он может одновременно принимать 1,5-2 тыс. отдыхающих.

Данный объект является паспортизованным и отвечает всем требованиям по обеспечению безопасности людей во время отдыха на воде. Здесь дежурят пять квалифицированных спасателей, имеются плавсредства и другие средства спасения людей на воде.

Как рассказали в администрации эко-курорта, безопасность клиентов является приоритетной областью в их работе. Спасатели следят за спасателями на спасательных постах и ​​в любой момент готовы помочь. Кроме того, они проводят профилактическую работу с отдельной категорией людей, поведение которых вызывает у них подозрение.

Третьим в списке - стихийное место отдыха людей на р. Боржава, что в с. Нижние Реметы Береговского района. Здесь, как уже ранее сообщалось, 29 июля тонула 12-летняя местная жительница. К счастью, все обошлось: случайные свидетели происшествия вытащили девочку из воды и вернули ее к жизни.

На выбранном спонтанном пляже на этот раз слишком многолюдно. На вопрос: «Вы слышали о случае с молодой девушкой?» Отдыхали ответили «да, слышали». Но сразу же заметил, что в деревне нет другого, оборудованного места отдыха для людей на воде, поэтому они сбежали от жары здесь. Тем не менее, каждый в одном голосе гарантирует, что они хорошо умеют плавать и соблюдать правила безопасности вблизи водохранилищ.

Рабочие ГСЧС вновь напомнили отдыхающим о правилах, которые должны соблюдаться при пребывании в водохранилищах и предупреждали, что пренебрежение ими может привести к трагедиям.

Всего, как сообщил руководитель закарпатских спасателей Роман Гудак: "С начала года в области уже зарегистрировано 20 погибших людей на водных объектах, из них 10 случаев произошло за июль 2017 года". Наиболее распространенной причиной трагических случаев является человеческая безопасность и пренебрежение правилами поведения людей на воде. В условиях жаркой погоды, которая сейчас царит по всей Закарпатской области, гражданам следует быть особенно внимательными с выбором места отдыха людей у ​​воды, следить за своими малолетними детьми и строго соблюдать меры личной безопасности.

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Напомним, вчера на реке Тиса в с. Дротинцы утонул житель Виноградова 1989 г.р.



