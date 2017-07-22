В отеле возле Ужгорода полиция задержала проститутку и сводницу (ФОТО)

03.08.2017 (14:09)

Полиция расследует развра в одном из отелей Ужгородщины

Закарпатская полиция начала расследование развратных действий в одном из отелей Ужгородщины. Обоих женщин, которые стремились к легкому заработку, теперь ждет ответственность.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в одном из отелей Ужгородщины задокументировали факт сводничества и занятия проституцией.

О выявленных в рамках отработок по операции «Мигрант», о неправомерных действиях в гостинице, около 22:30 в полицию отрапортовал оперуполномоченный отдела.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия выяснила, что 35-летняя ужгородка за деньги свела свою 20-летнюю подругу с клиентом. За свои услуги сводницы, женщина получила 1400 гривен, а ее подруга, которая выполняла заказ, положила в карман 1000 гривен.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 302 Уголовного кодекса Украины (Создание или содержание мест разврата и сводничество). Деньги изъяты, следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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Ужгородский таксист подрабатывал на сводничестве (ФОТО)



