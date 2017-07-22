Турпроект "Ukraїner" показал жизнь закарпатских цыган (ВИДЕО)

03.08.2017 (14:50)

Ромы Закарпатья

Рейтинг: -2

Участники проета «Ukraїner» рассказали в своем видеоблоге о том, как живут цыгане в Закарпатье.Что нам известно об украинских цаганах? Как они живут, работают, о чем мечтают? Сохранили ли они свою неповторимую идентичность? Представление об этом народе годами состояло из стереотипов и мифов.Кочевая жизнь в палатке, песни под гитару у костра, страсть и легкий характер. Этот романтический образ Рома из литературы и советских фильмов остался в прошлом. С другой стороны, сегодня широко распространены стереотипы о бедной нации, которая живет за счет социальных выплат для большого числа детей, воровства или участия в преступной деятельности. Жизнь современных цыган в таборах изолирует их от остального общества. Бедность, отсутствие образования и трудности с занятостью только усиливают все предубеждения.Согласно данным переписи населения от 2001 года, в Украине проживает 47 587 ромов, треть из которых - в Закарпатье. Впрочем, общественные организации считают, что это число давно не является актуальным. Совет Европы оценивает примерную численность цыганского меньшинства в Украине в 120-400 тысяч человек. По данным цыганских общественных организаций, на Закарпатье сейчас проживает более 40 000 цыган. Большинство закарпатских цыган живут в таборах."Сегодня мы рассказываем вам историю ромов Закарпатья, и надеемся некоторые из мифов таки развеять", - пишут авторы.