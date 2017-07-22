Россиянин рассказал о поездке в Ужгород (ВИДЕО)

03.08.2017 (16:48)

В Ужгород на автомобиле с российскими номерами

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Первая часть видеоролика о путешествии по Закарпатью россиянина Армана Цыбульского, участника «Битвы экстрасенсов», на этот раз это самый запад Украины - Ужгород.Свои впечатления екстрасенс Арман Цыбульский рассказал на видео и опубликовал его на своем канале в сети YouTube."Мы прибыли в конечную точку нашего маршрута по Западной Украине город Ужгород по-прежнему на машине с российскими номерами. Познакомились с Августином Волошиным, прошлись по липовой аллее, посмотрели ужгородский замок, но большего всего меня впечатлил музей архитектуры и быта под открытым небом. Было очень интересно, и ведь это только начало. Часть 1", - пишет Арман Цибульський под видео."Познакомились с Августином Волошиным, прошлись по липовой аллее, посмотрели Ужгородский замок, но больше всего меня поразил музей архитектуры и быта под открытым небом", - также отметил российский екстрасенс.Смотрите также: