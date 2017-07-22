Ужгородец реализовывал на рынке патроны (ФОТО)

03.08.2017 (17:06)

Полиция изъяла у ужгородца патроны, которые он продавал на рынке

О подозрительном торговце, который предлагает приобрести патроны, в полицию заявила его знакомая. Правоохранители разыскали продавца. По данному факту ведется следствие.

Ужгородские правоохранители изъяли у местного жителя патроны калибра 5,45. С сообщением о том, что знакомый ей на вид человек продает на рынке патроны, в полицию обратилась ужгородка.

Участковые офицеры, отреагировали на информацию заявителя действительно разыскали на торговой точке мужчину с запрещенным товаром. Правоохранители установили личность уголовного продавца. Им оказался 54-летний житель Ужгорода, который ранее привлекался к ответственности за кражу.

Увидев полицию, мужчина добровольно выдал полиэтиленовый пакет с 18 патронами.

Следственно-оперативная группа изъяла запрещенные патроны и направила их на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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