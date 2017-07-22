Закарпатский облсовет обеспокоен разрушением автодорог области

03.08.2017 (18:17)

Ривис попросил Гройсмана вернуть габаритно-весовой комлекс в ​​Закарпатье

Единственный действующий в Закарпатье передвижной габаритно-весовой комлекс забрали в Одесскую область. И теперь, когда наиболее жарко, соответствующие службы не могут контролировать сверхнормные перевозки грузов тяжеловесным транспортом, что приводит к разрушению покрытия автомобильных дорог края.

Сейчас по территории Закарпатья осуществляется большой объем грузовых транзитных экспортно-импортных перевозок. Ежедневно через международные пункты пропуска проезжает несколько сотен грузовиков.

Как отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры ОГА Эдуард Маляр, одним из путей предотвращения разрушения дорог является усиление габаритно-весового контроля за осуществлением перевозок грузов тяжеловесным транспортом, который обеспечивает управление Укртрансбезпека в Закарпатской области, в частности работу передвижного пункта габаритно-весового контроля на автомобильной дороге государственного значения "Киев-Чоп", км 773 (возле санатория «Карпаты»).

Однако, по словам чиновника, на сегодняшний день на автодорогах Закарпатья сложилась критическая ситуация, поскольку габаритно-весовой контроль не осуществляется вообще. По поручению и.о. председателя Укравтодора вышеупомянутый комплекс передан для осуществления габаритно-весового контроля в Одесскую область. В результате отсутствует полный контроль за весовыми критериями фур, что приводит к разрушению покрытия автомобильных дорог Закарпатского региона, к росту аварийности и значительных финансовых затрат, связанных с ремонтом автодорог.

Это при том, что с каждым годом состояние сети автомобильных дорог ухудшается и это негативно влияет на безопасность дорожного движения и приводит к росту аварийности на автодорогах. Крайне неудовлетворительное состояние дорог создает значительные неудобства для жителей области, туристов из Украины и из-за рубежа, гостей и деловых партнеров и вызывает рост социальной напряженности среди населения, периодически прибегает к таким радикальным мерам как перекрытие дорог.

- Для обеспечения действенного контроля за габаритно-весовыми параметрами транспортных средств необходимо немедленного решить вопрос возврата передвижного комплекса из Одесской области в Закарпатье и увеличить штатную численность работников, которые непосредственно обеспечивают контроль за габаритно-весовыми параметрами транспортных средств, - прокомментировал председатель облсовета Михаил Ривис, добавив, что с соответствующим письмом уже обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману быстрее решить эту насущную проблему.

По информации председателя Укртрансбезпеки Украины Михаила Ноняка, до конца года будет закуплено на всю Украину 78 габаритно-весовых комплексов за средства Евросоюза. Учитывая это, Михаил Ривис также в письме просит предоставить Закарпатью не менее 4 габаритно-весовых комплекса для надлежащего выполнения габаритно-весового контроля. Со своей стороны, область обеспечит строительство дополнительных площадок для размещения пунктов габаритно-весового контроля на автодорогах региона.

Пресс-служба Закарпатского облсовета

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