Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 4 августа 2017 г.

04.08.2017 (07:58)

В Ужгороде облаками, вечером возможен дождь c грозой

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-23°, днем ​​31-36°, в горах местами ночью до 15°, днем ​​23-28° тепла.

В Ужгород: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°, днем ​​35-36° тепла.

Восход 06:08

Закат 21:05

Температура за последние 130 лет 04 августа:

макс: 34.3° (1992)

мин: 8.9° (1947, 2008)

Народный прогноз погоды: 4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.









