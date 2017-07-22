Какие новшества ждать украинским водителям в ближайшее время?

04.08.2017 (09:04)

В Украине вводят новые правила для водителей

Правительство Украины намерено уменьшить количество смертей на дорогах вдвое и вводит новые правила для водителей.

Среди новшеств может стать ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах и введение обязательного использования сезонных шин. Такие нормы предусмотрены Стратегией повышения безопасности на дорогах до 2020 года.

Всемирный банк подсчитал,что в Украине большинство аварий с тяжелыми последствиями возникают из-за превышения скорости – 39% случаев. Вторая причина – не оборудованные пешеходные переходы, отсутствие разметки и освещения на дорогах – 38% аварий. Третья причина – нарушения правил проезда перекрестков – 30%. Украина ежегодно теряет из-за ДТП 4,5 млрд грн в год, или 3,4% ВВП. В это число включаются материальные и человеческие потери, снижение продуктивности труда. К 2020 году правительство хочет уменьшить смертность на дорогах в два раза, а количество ДТП на 30%. Для этого в стране планируют внедрять стандарты ЕС.

Снижение скорости в населенных пунктах

В рамках Стратегии, Укравтодор предлагает снизить предельную скорость в городах и селах с нынешних 60 км/ч до 50 км/ч. Такая скорость движения принята во всех странах ЕС и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Именно при движении 50 км/ч водитель успевает среагировать на пешехода на дороге и вовремя затормозить.

"В городе скорость должна быть ограничена до 50 км/ ч, а на отдельных дорогах местные власти должны получить право снижать скорость до 30 км/ч. И уровень безнаказанного превышения не может составлять 20 км/ч, он должен определяться в процентах – например, 10% разрешенной скорости", – отмечает эксперт LEAD office Тарас Гук.

Сезонная замена шин

Стратегия обязывает водителей менять шины по сезону. Согласно директиве 2009/40/ЕС, их могут проверять во время техосмотра. В Верховной Раде уже находятся несколько законопроектов. Проект 4683 устанавливает даты перехода на зимнюю и летнюю резину. Зимним сезоном депутаты предлагают ввести период, когда температура ниже +5°С, но не позже 30 ноября. Летний период начинается при достижении температуры выше +5°С, но не позднее 31 марта. Сейчас этот законопроект на доработке. Второй законопроект - 6352 - запрещает с 1 ноября по 1 апреля пользоваться транспортом без зимней резины и устанавливает штраф в 340 гривен за нарушение. Пока проект рассматривают комитеты Верховной Рады.

Фонд по безопасности дорожного движения

Все штрафы будут направляться в фонд безопасности дорожного движения. За счет этих денег будут финансироваться программы по улучшению безопасности на дороге.

Действие водительских прав сократят и введут регулярный медосмотр

Согласно Директиве 2006/126/ЄС, водителям нужно будет регулярно проходить медосмотр с обязательным посещением психиатра. Водители старше 50 лет должны будут проверяться у врачей чаще. Украинцам, которые сядут за руль выпившими, придется заново проходить осмотр, чтобы получить свои права обратно. Результаты медосмотра будут храниться в электронной базе данных, к которой будут иметь доступ правоохранители. В Верховной Раде уже лежит законопроект №5184. Он предполагает, что водители до 55 лет должны каждые 10 лет проходить медосмотр, затем еще чаще. Водителям, которые "попались" за рулем пьяными или под действием наркотиков, придется проходить медосмотр дважды в год в течение трех лет, если их за это не лишат прав.

Новые правила подготовки водителей

До 2020 года в Украине изменится система подготовки водителей. В Стратегии отмечается, что экзамены для получения водительских прав пересмотрят на соответствие директивам ЕС. Так, с 1 июля сервисные центры МВД ввели новые экзаменационные вопросы для кандидатов в водители.

На повышение безопасности на дорогах правительство планирует выделить 1,6 млрд грн в 2018 году, в 2019-м – 2,5 млрд, 2020-м – не менее 3,5 млрд грн.

Чтобы улучшить безопасность дорожного движения, правительство должно также обратить внимание на велосипедистов и новые виды транспорта. К ним эксперты предлагают отнести гироборды и сигвеи. По словам эксперта LEAD office Тараса Гука, для них нужно выделить полосу на тротуаре, чтобы не создавать неудобства пешеходам. Велосипедистам, в свою очередь, нужно дать право ехать по полосе общественного транспорта. Тест теперь состоит из 10 вопросов по ПДД, четырех – по устройству и эксплуатации автомобиля, четырех – по безопасности движения и два вопроса по оказанию первой медицинской помощи.

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Новые тесты для будущих водителей (ВИДЕО)



