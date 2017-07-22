Поливочные машины ездят по Ужгороду с утра до вечера (ВИДЕО)

04.08.2017 (09:21)

В Ужгороде во время жары поливают улицы

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В недельный жару воды нуждаются не только люди, но и улицы города. Две поливочные машины ездят по Ужгороду с утра до вечера. Охлаждать асфальт будут пока не снизится температура.Зимой они собирают снег, летом - поливают водой. Выезжают машины на улице в 5 утра, а заканчивают ее около 10 вечера.Каждый раз такая машина заправляется почти на восемь кубов воды, но в такую ​​аномальную жару воды хватает не на долго.На полив и механизированную мойку дорог в этом году из бюджета областного центра выделили около 900 тысяч гривен.В городском совете говорят, что поливают не только центральные, но и прилегающие улицы города.