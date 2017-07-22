На окраине Ужгороде откроют площадь Энди Уорхола

04.08.2017 (09:47)

На окраине Ужгорода состоится торжественное открытие площади Энди Уорхола

В субботу, 5 августа, в с.Минай на окраине Ужгорода, состоится торжественное открытие площади, названное в честь одного из самых известных художников современности Энди Уорхола. Дата выбрана неслучайно - 6 августа основателю поп-арта исполнилось бы 89 лет.

Нынешнее название бывшая площадь Октябрьская получила в апреле прошлого года в ходе выполнения закона «о декоммунизации». Поскольку местные органы самоуправления отказались переименовать прокоммунистический топоним, это сделал Геннадий Москаль своим распоряжением. В субботу председатель ОГА лично откроет стилизованную табличку с именем Энди Уорхола и осмотрит установленную на площади стелу с изображением одного из самых известных произведений художника и короткой информационной справкой о нем.

Начало мероприятия - в 11.00, локация: с.Минай Ужгородского района, площадь Энди Уорхола (бывшая Октябрьская) вблизи ресторана «Тиса». Сразу после открытия площади в Минае председатель ОГА откроет в атриуме облгосадминистрации выставка произведений художника.

Приглашаются СМИ и ценители современного искусства.

Справка:

Энди Уорхол, художник украинского происхождения, родился 6 августа 1928г. в м.Питтсбург (США). Его родители - украинцы-русины с с.Микова у м.Меджилабирци (Словакия), что в 100 километрах от Ужгорода. Родители Е.Воргола эмигрировали в США в тот период, когда Словакия и нынешняя Закарпатская область входили в состав одного государства - Австро-Венгрии.

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