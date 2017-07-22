Дожились: Закарпатцы встречают дорожников хлебом, солью и песнями (ФОТО)

04.08.2017 (10:05)

Дорожники - самые дорогие гости на Закарпатье

На Раховщине завершился ремонт автодороги в пределах сел Лазещина-Квасы, в рамках капитального восстановления трассы «Мукачево-Рогатин». Финансирование работ осуществляется за счет средств «дорожного эксперимента».

Ремонт проводится по современной технологии с полной заменой асфальтового покрытия.

В селе Квасы население встретило дорожников хлебом-солью. Руководители района, туристических объектов и местное население вручили работникам символические подарки и поблагодарили за работу.

На сегодняшний день в Раховском районе уже отремонтировано более 25 километров дороги государственного значения, работы продолжаются.

Напомним, в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предусматривает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен. Инициировал изменения в в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

-

Дорожный эксперимент: В Закарпатье отремонтируют десятки дорог (список)



