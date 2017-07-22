Закарпатско-африканские страусы (ВИДЕО)

04.08.2017 (12:47)

Африканские страусы в Закарпатье

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Длинная шея, острое зрение, отзывчивых слух, высокие и самые крупные среди всех птиц - африканские страусы уже несколько лет живут на ферме в городе Хуст.Благодаря тому, что эти птицы прекрасно приспосабливаются к различным условиям, - эти животные хорошо прижились во многих странах мира, Украина и Закарпатье в частности не исключение. Здесь страусиные фермы почти в каждом районе.Страусы не летают, зато передвигаются быстрее лошади. Во время бега могут преодолевать - 70 километров в час. Отличаются эти птицы от других еще и строением пальцев. Большие птицы несут крупные яйца. Весит страусиное яйцо полтора килограмма и заменяет 36 куриных, богатое витаминами. уникальное оно еще и тем, что очень прочное и выдерживает до двухсот килограммов.Зубов у страусов нет. Но несмотря на это глотают эти птицы все подряд, как-то, рассказывает владелец фермы страус съел у туриста айфон. Мужчина также размышлял над тем, не завести ли на ферме и крокодилов. Ведь животные это не столько прибыль, как смысл жизни.