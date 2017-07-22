Ретро-поезд на Боржавской узкоколейке совершил свой первый рейс (ФОТО)

04.08.2017 (12:55)

Состоялся официальный запуск ретро-поезда на Боржавской узкоколейке

Ретро-поезд Боржавской узкоколейке совершил свой первый пассажирский рейс. Официально открыл событие председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль с Себастьяном Тролле, перерезав красную ленту перед входом в вагоны.

Все пассажиры получили массу эмоций от поездки на ретро-поезде под зажигательные украинские песни. В общем паровоз ездить по пятницам и субботам. Маршрут поезда пролегал из Виноградова до Хмельника. По маршруту были размещены различные аттракционы.

Запуск нового туристического аттракциона стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства инфраструктуры с иностранными партнерами из Германии и Швейцарии при поддержке Закарпатской ОГА.

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