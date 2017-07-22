Народного губернатора Закарпатья не пустили в Россию

|Ивану Данацко запретили въезд в Россию
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает сам Иван Данацко.
"ПоЦриотам на заметку, кто работает на Путина!)
02.08.2017 года, в день празднования "писающих мальчиков в фонтанах" бывшего СССР, остался без внимания банальный коррупционный случай на одной из таможен России, на которой под надуманным предлогом, не впустили в страну голову закарпатского отделения партии "Спильна дия" - Данацко И .И.
Какие истинные причины того, что в Россию не пустили активного участника многих протестов, против деятельности украинской власти, можно только догадываться, а в самом документе об отказе указано, что Данацко И.И. ехал на товаре, а не на авто, а поручение которое дает ему право ездить, не было переведено на русский язык. Хотим добавить, что с этим документом, Он проехал всю Европу, но российские таможенники требовали "финансовые аргументы", которые политик отказался дать и вернулся в Финляндию, где тот же документ не помешал пересечь границу.
Неужели запрет въезда в Россию кроме артистов, перешел и на оппозиционных власти Украины политиков?!", - написал Иван Данацко.
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