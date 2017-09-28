В СУББОТУ ВСЕ БУДЕТ MANEKEN!

29.09.2017 (11:00)

30 сентября The Maneken в Ужгороде

Главный электронщик страны и по совместительству, муж неподражаемой Онуки выступит уже в эту субботу, 30 октября в Ужгороде. В последний день осени музыкант презентует свой новый альбом «Sale %» в клубе Фантом.

The Maneken - украинская электроник-рок-группа, основанная композитором и саундпродюсером Евгением Филатовым. Используя музыкальные стили как «одежду» для оформления своих музыкальных идей, он создал несколько неповторимых «коллекций», которые нашли своих почитателей не только в странах СНГ, но и в Европе и США. Когда The Maneken появился в 2008 году на отечественной сцене, диджеи украинских радиостанций называли его «украинским Jamiroquai». Сегодня его композиции - комбинация танцевальной музыки и лучших элементов поп-рок культуры последней декады.

За шесть лет The Maneken исколесил половину Земного шара – его гастрольная география простирается от российского Южно-Сахалинска до Лос-Анджелеса и Пуэрто-Рико. На его счету выступления на всех главных музыкальных форумах СНГ – Зимней музыкальной конференции в Сочи (SMWC), фестивалях Kazaнтип, «Усадьба.JAZZ» (Москва), Global Gathering (Киев), Pure Future (Литва, Тракай) и многих других. С момента своего появления The Maneken сотрудничает с зарубежными рекорд-компаниями и издает свою музыку за рубежом.

Конечно, последние годы музыкант вложил все свои силы в два своих любимых проекта -- Джамалу, саунд-продюсером которой он является; и в проект ONUKA, свою законную супругу Наталью Жижченко, где он выступает не только как аранжировщик, но и соавтор многих песен.

Итак, The Maneken ждет всех в эту субботу на своем шоу в «Фантоме»;

Билеты: тут

А также в кассе драмтеатра ежедневно с 11 до 18.

Справки и заказы по тел.: 0990291771



