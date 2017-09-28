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В Ужгороде отметили День Другетов (ВИДЕО)

29.09.2017 (10:08)
В областном центре Закарпатья отмечали День Другетов
В областном центре Закарпатья отмечали День Другетов
Четыре дрозда из герба рода Другетов до сих пор украшают ворота Ужгородского замка. Этот знатный европейский род в течение 360 лет (с 1318-го) господствовал в Ужгороде.
И в честь 699-й годовщины прихода Другетов в Ужгород Клуб исторической реконструкции «Орден святого Николая» устроил театрализованное действо с почти настоящими рыцарями и повстанцами.



В Ужгороде отмечали День леса (ФОТО)


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Комментарии

29.09.2017 (11:30) / Читатель12

А коли будуть отмечать исторические события тысячелетней давности до нашей эры????

29.09.2017 (12:05) / порохобот

Страна, которая за год взяла фанерный рейхстаг, победила Вейшнорию, Весбарию и Лубению, конечно же, находится на планете Земля...