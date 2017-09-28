Треть преступлений закарпатские подростки совершают в состоянии опьянения

29.09.2017 (10:37)

Пьяные подростки могут стать и жертвами

В 2017 году ювенальная полиция задокументировала почти две тысячи фактов продажи алкоголя детям. За такие нарушения правил торговли уже были аннулированы 427 лицензий, а также взыскано 4 млн грн штрафов как с владельцев магазинов, так и с продавцов.

Также к админответственности привлечены 16 600 взрослых, которые доводили несовершеннолетних до состояния опьянения.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, алкоголь не только вредит здоровью детей, но и часто толкает их на нарушение закона – каждое третье из всех преступлений подростки совершают в состоянии опьянения.

Полную статистику найти невозможно, однако только за первый квартал этого года зарегистрировано около 700 преступлений, совершенных подростками в возрасте до 17 лет.

Для примера, в конце августа двое нетрезвых подростков напали на пограничный отряд в Раховском районе Закарпатья, избивая бойцов палками. Пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

Однако не всегда пьяные подростки становятся преступниками. Чаще всего они могут стать и жертвами. Сколько лишь сообщалось об отравлении детей алкоголем.

По данным полиции, в этом году жертвами преступлений стало более 4 тысяч детей. Многие из них были нетрезвы.

-

Зверское убийство: Мужчину забили насмерть и подожгли подростки (ВИДЕО)



