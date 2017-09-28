Треть преступлений закарпатские подростки совершают в состоянии опьянения

|Пьяные подростки могут стать и жертвами
В 2017 году ювенальная полиция задокументировала почти две тысячи фактов продажи алкоголя детям. За такие нарушения правил торговли уже были аннулированы 427 лицензий, а также взыскано 4 млн грн штрафов как с владельцев магазинов, так и с продавцов.
Также к админответственности привлечены 16 600 взрослых, которые доводили несовершеннолетних до состояния опьянения.
Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, алкоголь не только вредит здоровью детей, но и часто толкает их на нарушение закона – каждое третье из всех преступлений подростки совершают в состоянии опьянения.
Полную статистику найти невозможно, однако только за первый квартал этого года зарегистрировано около 700 преступлений, совершенных подростками в возрасте до 17 лет.
Для примера, в конце августа двое нетрезвых подростков напали на пограничный отряд в Раховском районе Закарпатья, избивая бойцов палками. Пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.
Однако не всегда пьяные подростки становятся преступниками. Чаще всего они могут стать и жертвами. Сколько лишь сообщалось об отравлении детей алкоголем.
По данным полиции, в этом году жертвами преступлений стало более 4 тысяч детей. Многие из них были нетрезвы.
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