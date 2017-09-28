На Закарпатье «BMW» врезался в бетонную ограду, погиб молодой парень (ФОТО)

29.09.2017 (11:22)

ДТП на Виноградовщине: Погиб 23-летний пассажир

Сегодня ночью, около 02:30, на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Шаланки Виноградовского района.

На месте аварии полицейские выяснили, что водитель авто "БМВ", двигаясь из села Пушкиново в направлении села Шаланки не справился с управлением и съехал с дороги. Следовательно, водитель сначала допустил столкновение с прицепом, который стоял на обочине, а затем врезался в бетонное ограждение.

На момент аварии в машине, кроме 22–летнего водителя, было еще двое пассажиров в возрасте 27 и 23 года. В результате ДТП 23-летний пассажир с травмой головы скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Жизни двух других виноградовцев ничего не угрожает.

По факту ДТП следователь Следственного управления ГУПН в Закарпатской области открыл уголовное производство по част.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства аварии.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

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