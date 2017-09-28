В Мукачевском СИЗО повесился задержанный

29.09.2017 (12:16)

В Мукачевской полиции повесился задержанный

Мужчина, житель Мукачево, которого подозревают в убийстве, находился в изоляторе временного содержания ГУ ЧП в Мукачево.

Дежурный 26 сентября нашел его повешенным на дверце туалета, во время утренней проверки камер.

О чем сразу подал рапорт, и сообщил вышестоящее руководство.

Мужчина покончил жизнь зацепившись кантом от простыни за дверку туалета, что находится непосредственно в помещении камеры. В камерах также установлены видеокамеры, но после просмотра видеозаписи, было установлено, что место совершения самоубийства находится по за зоной видимости видеокамер. Благодаря видеокамере установили, что задержанный совершил самоубийство ориентировочно в 8:30.

Полицейские утверждают, что арестованный в камере находился один.

Труп мужчины отправлен в Мукачевскую ЦРБ для вскрытия и установления причины смерти.

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