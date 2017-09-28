Как проходит ремонт трассы «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» (ФОТО)

29.09.2017 (13:56)

На Закарпатье проходит ремонт трассы «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье»

Геннадий Москаль осмотрел новый асфальтовый завод, построенный турецкой автодорожной компанией ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» возле Воловца. Компания выиграла тендер на капитальный ремонт трассы государственного значения «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье».

– Это полностью новый, современный асфальтовый завод, выпущен в этом году в Италии, – отмечает Г.Москаль. – Его открытие запланировано на следующую неделю, но ремонт дороги уже начался. Сейчас дорожники ставят «гравийную подушку», на которую впоследствии сплошным слоем вкладывать асфальт. Кстати, последний раз дорогу Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» капитально ремонтировали в 1974 году, при том, что она совпадает с одним из крупнейших туристических маршрутов на Закарпатье, который ведет от трассы «Киев – Чоп» до Синевирского озера, Колочаве с ее музеями, а также многочисленным лыжным подъемниквм в Межгорье и Воловецком районе. Работы финансируются за счет «дорожного эксперимента» (поступления от перевыполнения Закарпатской таможней ГФС плановых показателей).

Напомним, что в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предполагает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен. Инициировал изменения в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

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