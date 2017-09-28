Экс-заммэру Ужгорода Иштвану Цапу пытались сжечь «Мерседес» (ФОТО)

29.09.2017 (16:01)

Иштвану Цапу пытались сжечь авто

Сегодня ночью, 29 сентября, неизвестные пытались поджечь "Мерседес", подозреваемому во взяточничестве, бывшему заместителю мэра Ужгорода Иштвана Цапа.

Об этом он сообщил сам на своей странице в Фейсбук и добавил фото.

"Переходим в жесткую фазу противостояния! Когда стало очевидным, что уголовное дело, которое базируется на заявлении психически больного человека, рассыплется в суде – перешли к откровенно криминальным действиям. Сегодня ночью попытались поджечь мое авто... Кто-то панически боится моего возвращения!", – написал Иштван Цап.

Напомним, Иштван Цап был отстранен судом от работы так, как обвиняется во взяточничестве.

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Также сегодня ночью В Ужгороде полностью сгорела "Subaru", предположительно поджог (ФОТО)



