Экс-заммэру Ужгорода Иштвану Цапу пытались сжечь «Мерседес» (ФОТО)

|Иштвану Цапу пытались сжечь авто
Сегодня ночью, 29 сентября, неизвестные пытались поджечь "Мерседес", подозреваемому во взяточничестве, бывшему заместителю мэра Ужгорода Иштвана Цапа.
Об этом он сообщил сам на своей странице в Фейсбук и добавил фото.
"Переходим в жесткую фазу противостояния! Когда стало очевидным, что уголовное дело, которое базируется на заявлении психически больного человека, рассыплется в суде – перешли к откровенно криминальным действиям. Сегодня ночью попытались поджечь мое авто... Кто-то панически боится моего возвращения!", – написал Иштван Цап.
Напомним, Иштван Цап был отстранен судом от работы так, как обвиняется во взяточничестве.
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Также сегодня ночью В Ужгороде полностью сгорела "Subaru", предположительно поджог (ФОТО)
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Комментарии
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Удивительно, что эта сволочь еще не в тюрьме!
P.S. "Мерс" конечно же на зарплату заммэра куплен.