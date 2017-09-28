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Экс-заммэру Ужгорода Иштвану Цапу пытались сжечь «Мерседес» (ФОТО)

29.09.2017 (16:01)
Иштвану Цапу пытались сжечь авто
Иштвану Цапу пытались сжечь авто

Сегодня ночью, 29 сентября, неизвестные пытались поджечь "Мерседес", подозреваемому во взяточничестве, бывшему заместителю мэра Ужгорода Иштвана Цапа.

Об этом он сообщил сам на своей странице в Фейсбук и добавил фото.

"Переходим в жесткую фазу противостояния! Когда стало очевидным, что уголовное дело, которое базируется на заявлении психически больного человека, рассыплется в суде – перешли к откровенно криминальным действиям. Сегодня ночью попытались поджечь мое авто... Кто-то панически боится моего возвращения!", – написал Иштван Цап.

Напомним, Иштван Цап был отстранен судом от работы так, как обвиняется во взяточничестве.
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Комментарии

30.09.2017 (14:48) / Читатель69
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Удивительно, что эта сволочь еще не в тюрьме!
P.S. "Мерс" конечно же на зарплату заммэра куплен.