Вскоре ужгородцы будут ездить на новых автобусах (ВИДЕО)

29.09.2017 (17:01)

Ужгородцам обещают новенькие маршрутки

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В течение двух дней в Ужгороде курсировал современный автобус «Электрон». Рассчитан он на 30 сидячих и 60 стоячих мест. Удобный низкий вход без ступенек и с широкими дверями дает возможность легко войти людям преклонного возраста и мамам с детскими колясками. Для маломобильных групп населения оборудованы специальные пандусы.Привезли автобус в рамках эксперимента – сможет ли он легко и без препятствий ездить по улицам города. Проверили два самые популярные маршруты – 14-й ( от улицы Легоцкого до Корятовича) и 21-й ( до Вещевого рынка). Как оказалось – автобус ловко маневрировал даже в достаточно забитых автомобилями местах. Трудности возникли во время разворота на конечной остановке возле рынка. Также его немалые габариты не позволили проехать под железнодорожным мостом – поэтому пришлось объезжать. Однако, в целом, представители городской власти результатам тестирования довольны и уже после Нового Года планируют закупить несколько таких для наиболее загруженных маршрутов.Большинство же водителей нынешнего общественного транспорта города настроены пессимистично. Считают, что для Ужгорода такие автобусы нужны только при условии, если отремонтируют дороги и будут должным образом финансировать их содержание и работу водителя.Однако, уже около года на новом пригородном маршруте сообщением «Корытняны-УжНУ» работает современный рейсовый автобус. Рассчитан на 58 посадочных мест. Он был создан по просьбе жителей, чтобы тамошним студентам было легче добираться на учебу. В транспорте есть все условия для надлежащей перевозки пассажиров. Ездит он по графику. Проезд до конечной остановки стоит 9 гривен.