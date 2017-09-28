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Первая леди Венгрии приехала на Закарпатье (ФОТО)

29.09.2017 (19:48)
Супруга президента Венгрии находится сейчас в Закарпатье
Супруга президента Венгрии находится сейчас в Закарпатье

В Закарпатской области сейчас находится супруга президента Венгрии Анита Герцег.

Она посетила детский интернат «Добрый самаритянин», что в селе Великая Добронь: ознакомилась с заведением, пообщалась с детьми и встретила благотворительный забег, посвященный 500 годовщине реформации, участники которого начали забег в Будапеште и планируют преодолеть 500 километров.
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Супруга президента Венгрии устроила 10-километровую пробку на границе с Закарпатьем


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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