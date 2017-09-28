Закарпатец перевез почти килограмм марихуаны на своем теле (ФОТО)

29.09.2017 (19:56)

Житель Закарпатья занимался контрабандой марихуаны в Европу

Сотрудники спецслужбы перекрыли контрабанду марихуаны в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс- центр СБУ.

Установлено, что житель Закарпатья причастен к контрабанде марихуаны в Европу. Его задержали на таможенном посту «Вилок» при попытке переместить через границу почти семьсот граммов каннабиса, скрытых под одеждой. Стоимость изъятой марихуаны на «черном рынке» может достигать более полумиллиона гривен.

Наркодельцу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 УК.

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