Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 30 сентября 2017 г.

30.09.2017 (08:07)

В Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в горах местами: туман, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла, в горах местами ночью 0-2° мороза, днем 6-11° тепла.

Автодороги: Без осадков. Ночью и утром в горных долинах местами туман. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м.

В Ужгород: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 3-5°, днем 15-17° тепла.

Восход 07:28

Закат 19:13

Температура за последние 130 лет 30 сентября:

макс: 28.4° (1991)

мин: -0.5° (1970)

Народный прогноз погоды: 30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.









